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Многоуровневые квартиры у моря в Municipality of Alimos, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая квартира с частным бассейном и парковкой в престижном жилом комплексе Подхо…
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с террасой
с бассейном
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