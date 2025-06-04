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Виллы в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Вилла
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$572,152
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Вилла в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Вилла
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 386 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
$1,83 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
$1,67 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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