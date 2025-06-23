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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Aegina, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Вафи, Греция
Коттедж 7 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$576,073
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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