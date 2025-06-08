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Виллы с гаражом в Municipal Unit of Vocha, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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