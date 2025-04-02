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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Troizinia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
$2,91 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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