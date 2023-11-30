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Жильё в Таврос, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Gazi central of Athens, floor apartment of 80 sq.m. 1st floor airy and bright, in excellent …
€255,000
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Параметры недвижимости в Таврос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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