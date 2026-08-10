Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Таврос
  4. Жилая

Жилье в Тавросе, Греция

;
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The Izi Lux project is a contemporary residential development situated between the Kalithea …
$340,919
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The Izi Lux project is a contemporary residential development situated between the Kalithea …
$340,919
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тавросе, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти