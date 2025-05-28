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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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