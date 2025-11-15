Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Rhodes
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipal Unit of Rhodes, Греция

Родос
4
1 объект найдено
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipal Unit of Rhodes

виллы

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rhodes, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти