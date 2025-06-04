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Виллы в Municipal Unit of Rhodes, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
$593,838
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Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
$682,913
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Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$663,696
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Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
$1,73 млн
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Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
$593,838
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rhodes, Греция

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