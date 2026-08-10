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Жилье в Municipal Unit of Methana, Греция

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1 объект найдено
Квартира в Метана, Греция
Квартира
Метана, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$174,745
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Methana, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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