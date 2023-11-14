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Жильё в Methana, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private в Methana, Греция
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private
Methana, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: 581606 - House FOR SALE in Methana Vathi for €175.000 . This 95 sq. m. House…
Цена по запросу
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