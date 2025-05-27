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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Megara, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$287,029
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Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Влихада, Греция
Таунхаус 8 комнат
Влихада, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$212,334
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Megara, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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