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Таунхаусы в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$346,435
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Лефкими, Греция
Таунхаус 1 комната
Лефкими, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
$123,068
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Лефкими, Греция
Таунхаус
Лефкими, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$364,253
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Таунхаус в Лефкими, Греция
Таунхаус
Лефкими, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
$125,212
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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