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Коттеджи в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$102,790
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Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продаются два дома общей площадью 125 к.вм, расположенные в Лефкими, на юго-востоке острова …
$111,927
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Лефкими, Греция
Коттедж 7 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$85,658
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Виталадес, Греция
Коттедж 1 комната
Виталадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. …
$451,134
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Лефкими, Греция
Коттедж 7 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$101,648
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$491,108
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$376,896
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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