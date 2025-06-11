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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$491,108
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$376,896
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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