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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$324,089
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$480,122
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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