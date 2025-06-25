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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$158,104
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

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