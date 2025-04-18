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Жильё в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

дома
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3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$141,949
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
$130,468
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$629,790
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов