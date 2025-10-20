Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Kamena Vourla
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$702,264
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$338,237
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти