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Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Продается отремонтированная квартира площадью 85 кв.м в районе Агиос Георгиос в Коринфе на р…
$184,747
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
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