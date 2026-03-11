Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Municipal Unit of Asini, Греция

виллы
3
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новая роскошная вилла площадью 93 кв.м в Толо Современное строение высокого класса, спроект…
$550,022
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asini, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти