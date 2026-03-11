Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Asini, Греция

Квартира 2 комнаты в Ирия, Греция
Квартира 2 комнаты
Ирия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
