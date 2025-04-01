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Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 47 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$110,379
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$177,436
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$279,387
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов