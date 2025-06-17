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Виллы с видом на горы в Mires Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Festos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы.…
$270,754
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Mires Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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