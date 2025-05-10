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Жильё в Menemeni Municipal Unit, Греция

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$184,396
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Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$130,753
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$79,346
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$147,434
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$85,587
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Menemeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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