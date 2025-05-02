Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Меллисохори (бывш.Балджа)
  4. Жилая

Жильё в Меллисохори (бывше.Балджа), Греция

дома
11
13 объектов найдено
Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Кодекс недвижимости: HPS4758 - Вилла для продажи в Мигдонии Мелиссочори за 890 000 евро. Это…
$932,587
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 3 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$315,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$172,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$597,889
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 1 комната
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$128,518
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 8 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 8 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$208,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$203,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти