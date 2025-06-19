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Коттеджи в Меллисохори (бывше.Балджа), Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$616,398
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$241,951
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$691,287
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$224,668
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$241,951
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$241,951
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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