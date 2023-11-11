Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Македонии и Фракии
  5. Магазины

Магазины в Македонии и Фракии, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipal Unit of Evosmo
3
Муниципалитет Кассандра
3
Магазин В архив
Очистить
7 объектов найдено
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Магазин 5 ванных с парковка в Polychrono, Греция
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
€770,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
€455,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
€510,000
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…
€220,000

Типы недвижимости в Македонии и Фракии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти