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Магазины в Македонии и Фракии, Греция

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2 объекта найдено
Магазин 148 м² в Thermi, Греция
Магазин 148 м²
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Код собственности: HPS5840 - Магазин для продажи в Терми-центре за € 350 000. Это 148.00 кв.…
$407,080
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Магазин в Полихроно, Греция
Магазин
Полихроно, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
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