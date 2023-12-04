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Коттеджи в Лутра-Эдипсу, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с furnishings в Эдипсос, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Эдипсос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€170,000
в месяц
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