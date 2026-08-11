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Дома в Лименарии, Греция

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2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Лименария, Греция
Дом 2 спальни
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11822 - Maisonette FOR SALE в Thasos Limenaria за € 152 500. Этот 60.0…
$179,165
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Дом в Лименария, Греция
Дом
Лименария, Греция
Код собственности: 11719 - Дом для продажи в Тасос Потос за 390 000 евро. Это 106 кв. м. Дом…
$443,524
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