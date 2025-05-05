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Отели в Лименарии, Греция

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4 объекта найдено
Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Кодекс недвижимости: 11377 - Отель для продажи в Thasos Potos за 275,000 евро. Это 120 кв. …
$287,793
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Отель 400 м² в Лименария, Греция
Отель 400 м²
Лименария, Греция
Число комнат 16
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на горы…
$938,559
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Grekodom Development
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Отель 540 м² в Лименария, Греция
Отель 540 м²
Лименария, Греция
Число комнат 21
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 540 м²
Этаж 4/1
Продается отель площадью 540 кв.м на острове Тасос. Отель расположен на 4уровнях. Первый эта…
$476,586
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Лименария, Греция
Отель 4 000 м²
Лименария, Греция
Число комнат 46
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 4000 кв.м на острове Тасос. Гостиница имеет угловое расположение. И…
$4,17 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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