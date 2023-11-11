Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Лименария

Коммерческая недвижимость в Лименария, Греция

3 объекта найдено
Инвестиционная 12 спален в Потос, Греция
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Инвестиционная с садом в Потос, Греция
Инвестиционная с садом
Потос, Греция
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
€320,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Лименария, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лименария, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
€350,000
Realting.com
Перейти