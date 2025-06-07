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Виллы с видом на горы в периферийной единице Лефкас, Греция

Lefkada Municipality
3
Municipal Unit of Lefkada
3
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Катомери, Греция
Вилла 1 комната
Катомери, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лефкас, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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