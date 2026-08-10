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Жилье в периферийной единице Лариса, Греция

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дома
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5 объектов найдено
Вилла в Архиллио, Греция
Вилла
Архиллио, Греция
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,48 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Kileler Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Kileler Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$354,213
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Элассона, Греция
Коттедж 4 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$106,264
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 8 спален в Пиргетос, Греция
Коттедж 8 спален
Пиргетос, Греция
Количество спален 8
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$472,283
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Пиргетос, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргетос, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$135,781
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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