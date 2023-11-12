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103 объекта найдено
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
6
1
160 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
4
2
186 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
6
2
100 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
2
261 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
96 м²
1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Элассона, Греция
3
2
480 м²
Дом расположен в пригороде деревни Ватопеди в 3 км от пляжа и в 5 км от деревни Метаморфоси.…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
3
2
181 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
7
4
255 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
1
256 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
9
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
3
190 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
7
2
260 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
3
1
90 м²
2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
7
2
147 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
6
2
178 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
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Дом 10 спален
Элассона, Греция
10
6
450 м²
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
€560,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
5
2
110 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
5
126 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
131 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
2
217 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
11
4
300 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
4
2
130 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
5
2
160 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Элассона, Греция
3
3
175 м²
Дом расположен в популярной деревне Метаморфоси, которая славится своим живописным пляжем и …
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Skotina, Греция
7
2
400 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€300,000
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Дом 6 спален с Spalni
Элассона, Греция
6
4
200 м²
This house is situated in the suburbs of Metamorfosi village 350 meters to the beach. The vi…
€400,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
6
2
162 м²
3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
4
2
110 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
5
165 м²
2
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
€225,000
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