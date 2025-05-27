Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kouvaras Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Kouvaras Municipal Unit, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$296,319
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$341,907
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$271,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kouvaras Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти