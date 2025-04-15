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Жильё в Kouvaras Municipal Unit, Греция

дома
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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 464 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$868,291
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Таунхаус 5 комнат с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$271,373
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kouvaras Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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