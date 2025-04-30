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Квартиры с видом на горы в Kordelio Evosmos Municipality, Греция

Evosmos Municipal Unit
62
Eleftherio Kordelio Municipal Unit
9
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$176,352
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Агентство
Grekodom Development
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