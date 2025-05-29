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Виллы с видом на горы в периферийной единице Кефалиния, Греция

Argostoli Municipality
6
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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Песада, Греция
Вилла 1 комната
Песада, Греция
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
$1,23 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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