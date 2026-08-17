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Виллы в периферийной единице Кефалиния, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Каравадос, Греция
Вилла
Каравадос, Греция
Площадь 900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается…
$1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Песада, Греция
Вилла 6 комнат
Песада, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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