Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Кефалиния
  4. Жилая

Жилье в периферийной единице Кефалиния, Греция

;
Argostoli Municipality
3
5 объектов найдено
Таунхаус в Germenata, Греция
Таунхаус
Germenata, Греция
Площадь 80 м²
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома …
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Ковалата, Греция
Коттедж
Ковалата, Греция
Площадь 40 м²
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
$100,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Каравадос, Греция
Вилла
Каравадос, Греция
Площадь 900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж в Svoronata, Греция
Коттедж
Svoronata, Греция
Площадь 219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$814,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 6 комнат в Песада, Греция
Вилла 6 комнат
Песада, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Кефалиния

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Кефалиния, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти