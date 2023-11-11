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13 объектов найдено
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Дом 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
12
570 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1
146 м²
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
€390,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
1
80 м²
1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
€700,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
8
346 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
Рекомендовать
Дом
периферия Ионические острова, Греция
219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
€690,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1
900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ликсурион, Греция
8
5
346 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loukerata, Греция
1
40 м²
1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
€85,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Germenata, Греция
1
80 м²
1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Спартия, Греция
1
146 м²
1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Компофекрата, Греция
21
12
570 м²
5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Песада, Греция
1
900 м²
1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Kourkoumelata, Греция
1
219 м²
1
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
€690,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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