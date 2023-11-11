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Дома в периферийная единица Кефалиния, Греция

виллы
3
коттеджи
3
13 объектов найдено
Дом 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 570 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
€390,000
Дом 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
€700,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 8
Площадь 346 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
Дом в периферия Ионические острова, Греция
Дом
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
€690,000
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loukerata, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
€85,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Germenata, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
€700,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Спартия, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Спартия, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
€390,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Компофекрата, Греция
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 570 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Песада, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Песада, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,10 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Kourkoumelata, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Kourkoumelata, Греция
Комнаты 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
€690,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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