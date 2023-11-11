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Греция
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Кавала
Земельные участки в Кавала, Греция
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295 объектов найдено
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Земельные участки
Потамья, Греция
Property Code. 11403 - Plot FOR SALE in Thasos Potamia for €20.000 . Discover the features o…
€20,000
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Земельные участки
Kavala Prefecture, Греция
104 м²
Kavala, Byronas: Plot for sale 104 sq.m. with a building factor of 1.6, building square foot…
€85,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11401 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €67.000 Исключительность. …
€67,000
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Земельные участки
Kavala Prefecture, Греция
780 м²
Philippi, Amygdaleonas: Plot for sale 780 sq.m. for consideration with a building factor of …
€1
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Земельные участки
Ормос Принос, Греция
Код Собственности. 11393 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Ормос Приноу за €240.000 . Откройте д…
€240,000
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Земельные участки
Скала Калирахис, Греция
330 м²
ID: #ΝΠ754 - Kavala Prefecture, Thasos: FOR SALE plot 330sqm with Coverage Ratio 60%. Its zo…
€50,000
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Земельные участки
Скала Калирахис, Греция
1 239 м²
ID: #ΝΠ752 - Kavala Prefecture, Thasos: FOR SALE plot 1239sqm with a Coefficient Building of…
€200,000
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Земельные участки
Скала Калирахис, Греция
619 м²
ID: #ΝΠ751 - Kavala Prefecture, Thasos: FOR SALE plot 619sqm with a Coefficient Building of …
€100,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11384 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €50.000 Исключительность. …
€50,000
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Земельные участки
Astrida, Греция
Код Собственности. 11382 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Астрида за €150.000 . Откройте для се…
€150,000
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Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11378 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €60.000 . Откройте для с…
€60,000
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Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11370 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €30.000 . Откройте для с…
€30,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11375 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €350.000 . Откройте для се…
€350,000
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Земельные участки
Лименария, Греция
Код Собственности. 11369 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименария за €67.000 . Откройте для с…
€67,000
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Земельные участки
Astrida, Греция
6 м²
Plot of land 5,586 sq.m. in the region of Astris Thassos. It is sloping, even and buildable …
€140,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11365 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €90.000 . Откройте для себ…
€90,000
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Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
Код Собственности. 11355 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Скала Рачониу за €180.000 . Откройте …
€180,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11345 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €150.000 . Откройте для се…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11341 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €500.000 . Откройте для се…
€500,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11340 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €52.000 Исключительность. …
€52,000
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Земельные участки
Скала Сотирос, Греция
Код Собственности. 11335 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасосе Скала Сотирос за €48.000 . Откройте …
€48,000
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Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
Код Собственности. 11334 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Скала Рачониу за €220.000 Исключитель…
€220,000
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Земельные участки
Тасос, Греция
Код Собственности. 11330 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Лименас за €60.000 . Откройте для себ…
€60,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 536 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
€170,000
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Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4848 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€150,000
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Земельные участки
Chaidefto, Греция
Код недвижимости. 11303 - Участок для продажи в Keramoti Chaidefto для € 58.000 Эксклюзив. О…
€58,000
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Земельные участки
Скала Калирахис, Греция
Код Собственности. 11299 - Участок ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасосе Скала Каллирачис за €95.000 . Открой…
€95,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Карвали, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 384 кв.м. в Кавале. На территории с возможностью постро…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6314 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
€350,000
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Земельные участки
Kavala Prefecture, Греция
255 м²
Kavala, Dexameni: For sale a plot of 255 sq.m. Builds 408 sq. M with 40% coverage and up to …
€270,000
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