ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
Кавала
Гостиницы, отели
Отели в Кавала, Греция
коммерческая недвижимость
122
офисы
16
инвестиционная недвижимость
8
склады
49
Отель
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC
Kavala Prefecture, Греция
14
14
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
21
481 м²
3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
11
650 м²
3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
€1,75 млн
Рекомендовать
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
6
450 м²
2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
€450,000
Рекомендовать
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
17
724 м²
7
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с Spalni
Неа-Перамос, Греция
18
484 м²
4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
€750,000
Рекомендовать
Отель 15 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
15
650 м²
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 7 комнат под аренду
Скала Потамиас, Греция
7
377 м²
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален с мебелью, с садом, с хранение
Скала Сотирос, Греция
12
Отель в районе Скала Сотирос в Тассосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. и он расположен на …
€440,000
Рекомендовать
Отель с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
19
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
€900,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Скала Рахонио, Греция
1
1 200 м²
2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 18 комнат с бассейном, с furnishings
Кастро, Греция
18
512 м²
1
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€700,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
1
560 м²
3
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
1
300 м²
1
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
€480,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
1
500 м²
2
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
1
580 м²
1
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€450,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Рахони, Греция
1
318 м²
1
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€430,000
Рекомендовать
Отель 27 комнат с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
27
1 028 м²
1
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
14
300 м²
2
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
€900,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL