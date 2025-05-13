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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
59
Kavala Municipality
9
Неа-Перамос
30
Кавала
9
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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