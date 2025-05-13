Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Кавала
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
59
Kavala Municipality
9
Неа-Перамос
30
Кавала
9
Таунхаус Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$390,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$189,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$163,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$310,113
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$365,895
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$362,674
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,453
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$178,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$368,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Элефтерес, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Элефтерес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$145,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$141,916
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$406,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Элайохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Элайохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,369
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$257,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти