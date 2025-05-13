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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
12
Kavala Municipality
5
Кавала
4
Nestos Municipality
6
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5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Nestos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nestos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в пригороде Кавалы. Второй этаж состоит из одн…
$273,800
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Хаидефто, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хаидефто, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$229,098
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Гравуна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Гравуна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$72,668
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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