  2. Греция
  3. Kavala Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Kavala Municipality, Греция

Кавала
4
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 7 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из одн…
$496,849
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
