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Катерини
Земельные участки в Катерини, Греция
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147 объектов найдено
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Земельные участки
Катерини, Греция
For sale by exclusive mandate: Plot of land in an excellent location next to the settlement…
€57,000
в месяц
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Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6375 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€130,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€85,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 30800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
€200,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 523 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€90,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€70,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Ganochora, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€130,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Andromachi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 373 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€70,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1010 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€200,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Neo Keramidi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 388 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Коринос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Коринос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€800,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€85,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€75,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 2 спальни
Катерини, Греция
2
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€215,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Ano Agios Ioannis, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
€75,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 9 комнат с furnishings
Neo Keramidi, Греция
9
200 м²
2
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€425,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Svoronos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 342 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€170,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€87,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Ganochora, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€97,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 617 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€278,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 490 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€130,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 248 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€180,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 672 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€170,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Svoronos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 413 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
€100,000
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