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Земельные участки в Касандрия, Греция

109 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€130,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€210,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€420,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€210,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5495 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€145,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€107,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€107,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 025 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1025 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€69,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 29643 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€336,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€200,000
Земельные участки с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kallithea, Греция
Земельные участки с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kallithea, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10000 m2, Код. HPS427, 1.400.000 €
€1,40 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€190,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2453 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на полуострове Кассандра, регион…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18628 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15580 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8462 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 238 м²
Количество этажей 1
Инвестиционное предложение!!!Продаются земельные участки на западном мысе п-ова Кассандра на…
€63,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14160 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€1,05 млн
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